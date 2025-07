Polizei hat Krawall-Angst - und sagt Testspiel von Zweitliga-Klub ab

Alles in Kürze

Zurückzuführen ist diese Entscheidung auf Befürchtungen möglicher Ausschreitungen beider Fanlager, was eine Austragung der Begegnung "auf italienischem Boden nicht möglich macht".

"Die Polizeibehörden haben aufgrund der ihnen vorliegenden Informationslage kurzfristig die Austragung des Spiels untersagt", erklärte der FCK gerade einmal etwa 24 Stunden vor dem vereinbarten Anpfiff im mit rund 300 Zuschauern fassenden Campo Sportivo Carlo Benatti, dem Stadion in Moena.

Wegen Sicherheitsbedenken seitens der Polizei in Trentino sei die Partie gegen den italienischen Erstliga-Klub abgesagt worden, teilten die Pfälzer am heutigen Freitagnachmittag mit.

Das Team von Chefcoach Torsten Lieberknecht (51) wird sich nun, rund zwei Wochen vor dem Pflichtspiel-Auftakt bei Hannover 96, nach einer kurzfristigen Lösung umschauen müssen.

"Hierfür stehen die Verantwortlichen in engem Austausch mit der Agentur onside, die den FCK in Südtirol betreut, um kurzfristig eine Alternative zu finden", heißt es abschließend in der Stellungnahme der "Roten Teufel".