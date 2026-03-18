2:7-Blamage! Barça prügelt Woltemade-Klub aus der Champions League!
Barcelona (Spanien) - Champions-League-Debakel für Newcastle United: Im Rückspiel des Achtelfinals ist das Team um den deutschen Nationalspieler Nick Woltemade böse unter die Räder gekommen.
Nach dem 1:1 im Hinspiel waren die Vorzeichen offen, doch beim FC Barcelona setzte es für das Premier-League-Team eine 2:7-Demütigung, die zugleich das Peinlich-Aus in der Königsklasse besiegelte.
Dabei begann der Fußball-Abend jedoch keineswegs mit dieser Wucht, auch wenn früh absehbar war, dass es eine torreiche Partie werden würde.
Vor den Augen des nur auf der Bank sitzenden DFB-Angreifers Woltemade setzte Flügel-Juwel Raphinha (6. Minute) mit seinem frühen Treffer bereits das erste Ausrufezeichen, doch Newcastle reagierte schnell und kam durch Anthony Elanga (15.) zum Ausgleich.
Auch nach dem Treffer von Marc Bernal (18.) zur erneuten Barça-Führung blieb das Spiel noch offen, da 1:1-Torschütze Elanga (28.) wenig später erneut ausglich.
Erst kurz vor der Pause gelang es dem Team von FCB-Chefcoach Hansi Flick, sich wieder abzusetzen, als Lamine Yamal einen Strafstoß (45. +7) verwandelte.
Lewandowski & Co. zerlegen Newcastle United
Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich das Spiel dann endgültig in eine Richtung: Fermín López (51.) baute den Vorsprung weiter aus, ehe Ex-Bayern-Knipser Robert Lewandowski mit einem Doppelpack (56./61.) innerhalb weniger Minuten alle Zweifel beseitigte.
Die zuvor schon komplett weggeknallten Hoffnungen der Engländer erhielten damit den letzten Rest.
Raphinha setzte schließlich mit seinem zweiten Treffer (72.) den Schlusspunkt und machte so das Debakel für die Magpies perfekt.
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