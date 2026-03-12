Knapp 600 Kilometer daneben: Barça-Fan fährt ins falsche Stadion

Newcastle upon Tyne (England) - Drittligafußball statt Champions League ! Ein spanischer Fan des FC Barcelona wollte sich am Dienstagabend eigentlich den Achtelfinal-Auftritt seiner Katalanen in der Königsklasse bei Newcastle United anschauen, doch sein Orientierungssinn machte dem Plan einen knapp 600 Kilometer langen Strich durch die Rechnung.

Der St. James' Park in Newcastle upon Tyne. Hier wollte der spanische Fußballfan eigentlich hin. © Mark Cosgrove/News Images via ZUMA Press Wire/dpa

Voller Vorfreude setzte sich der Iberer in London ins Auto, um sich auf den Weg zum St. James' Park im Nordosten Englands zu machen, wie unter anderem BBC berichtet.

Scheinbar vor Ort angekommen, stellte sich der Barça-Anhänger dann auch brav in der Schlange an. Allerdings folgte beim Einlass schließlich das böse Erwachen: Sein Ticket wurde von den Sicherheitskräften leider abgelehnt.

Der Mann stand nämlich gar nicht vor der Heimstätte der "Magpies", sondern vor dem fußballerischen Wohnzimmer des drittklassigen League-One-Vereins Exeter City - satte 589 Kilometer entfernt von Newcastle im Südwesten der Insel.

Zufälligerweise heißt die Arena des Klubs aus der Grafschaft Devon ebenfalls St. James' Park. "Ich dachte sofort, dass es sich um eine Verwechslung handeln muss", erklärte Exeters Fanbeauftragter Adam Spencer der BBC.

Leider sprach der verirrte Fan kein gutes Englisch, weshalb der Mitarbeiter nicht viel aus ihm rausbekommen habe. So sei immer noch unklar, ob der Spanier zunächst nach London geflogen ist oder in der Hauptstadt wohnt.