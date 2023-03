Chelsea gegen BVB im Liveticker: Julian Brandt muss verletzt runter!

London - Zieht Borussia Dortmund am heutigen Dienstagabend (21 Uhr, Amazon Prime Video ) ins Viertelfinale der Champions League ein? Die Schwarz-Gelben reisen durch den 1:0-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea mit viel Rückenwind nach London. Alle Infos, Tore und Highlights im TAG24-Liveticker.

In unserem Liveticker zum CL-Kracher halten wir Euch über alle aktuellen Ereignisse auf und neben dem Rasen auf dem Laufenden.

Das Team von Trainer Graham Potter (47) feierte am Wochenende zwar einen knappen 1:0-Erfolg gegen Leeds United, zuvor hatte es aber satte sechs Partien in Folge keinen Triumph mehr für den Tabellenzehnten der Premier League gegeben.

An der Stamford Bridge kann man nur neidisch in den Ruhrpott schielen, denn bei den "Blues" herrscht weiterhin Katerstimmung.

Ohnehin könnte die Brust beim BVB kaum breiter sein. Die Mannschaft von Coach Edin Terzic (40) ist in bestechender Form und geht mit einer beeindruckenden Serie von wettbewerbsübergreifend zehn Siegen am Stück ins wichtige Königsklassen-Duell.

4. Minute: Es folgt der nächste Schreckmoment für den BVB! Julian Brandt geht zu Boden und fasst sich an den Oberschenkel. Das sieht nicht gut aus.

Zudem erklärte der Dortmunder Coach, dass man wisse, wie schnell selbst ein Zwei-Tore-Vorsprung schmelzen kann, womit er auf die späte Niederlage gegen Werder Bremen in der Hinrunde anspielte.

"Auf Unentschieden spielen steht uns gar nicht, das haben wir in der Bundesliga auch erst einmal gehabt", gab Terzic die Marschroute für das Duell vor.

Der Beginn der Partie wird um zehn Minuten nach hinten verschoben, wie BVB-Coach Edin Terzic am Mikrofon bei Amazon Prime bestätigte.

Offenbar hatten die Borussen bei der Anreise ein paar Probleme, weil eine Zufahrtsstraße gesperrt war, und kamen so eine Viertelstunde zu spät an der Stamford Bridge an. "Wir wurden nicht durchgelassen, es war wirklich nicht unsere Schuld", beteuerte Terzic.

"Es war ungewöhnlich. Aber wir haben zehn Minuten bekommen, das ist glaube ich fair", fügte Sebastian Kehl später an.