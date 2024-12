Auslosung der WM-Quali: Auf wen Deutschland treffen könnte!

Zürich (Schweiz) - Die deutsche Fußball - Nationalmannschaft hat in der Qualifikation zur WM 2026 in beiden noch möglichen Konstellationen machbare Aufgaben erwischt.

Die Qualifikationsgruppen zur WM 2026 sind ausgelost, noch kennt Bundestrainer Julian Nagelsmann (37) seine Gegner aber nicht endgültig. © Arne Dedert/dpa

Die DFB-Auswahl spielt auf dem Weg zur Endrunde in Amerika entweder gegen die Slowakei, Nordirland und Luxemburg - oder gegen Norwegen, Israel, Estland und die Republik Moldau.

Ausschlaggebend ist das deutsche Abschneiden im Viertelfinale der Nations League. Gewinnt Deutschland die K.-o.-Runde gegen Italien am 20. und 23. März, wird die Nationalmannschaft in die Gruppe A mit der Slowakei einsortiert.

Als Verlierer im Nations-League-Viertelfinale wären die Nationen um Norwegen mit Stürmerstar Erling Haaland in der Gruppe I die Gegner. Das ergab die Auslosung der Qualifikation in Zürich.

Hintergrund ist, dass die Viertelfinal-Sieger im Juni das Nations-League-Finalturnier spielen - und keine Zeit für die europäische WM-Qualifikation haben. In dieser treten insgesamt 54 Nationen in zwölf Gruppen an.