Deutschland bezwingt Nachbarn im Kracher-Duell - und zieht in nächste Runde ein!

18.22 Uhr: Deutschland gegen Niederlande im Free-TV

Fußball-Fans ohne Pay-TV-Abo dürfen sich freuen! Das vierte Nations-League-Spiel der DFB-Mannschaft wird im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Ab 20.15 Uhr ist das ZDF mit der Vorberichterstattung live dabei, der Anpfiff ertönt eine halbe Stunde später.

18.02 Uhr: Oranje-Star Virgil van Dijk nicht dabei

Die niederländische Nationalmannschaft muss im Top-Duell auf Superstar Virgil van Dijk (33) verzichten. Ein Verlust, der keineswegs zu kompensieren ist - weiß auch Bondscoach Ronald Koeman (61), lächelt den schmerzlichen Verlust des Verteidigers und Kapitäns jedoch gekonnt weg. Wie er das Fehlen kompensieren will? "Mit jemand anderem", scherzte der 61-Jährige bei der Pressekonferenz in der Allianz Arena. Virgil van Dijk, tragende Säule der niederländischen Defensive und unangefochtene Stammkraft beim Premier-League-Klub FC Liverpool, hatte beim 1:1-Remis gegen Ungarn die Gelb-Rote-Karte gesehen - und ist somit für die heutige Partie gesperrt.

Virgil van Dijk (33) fehlt der niederländischen Nationalmannschaft wegen einer Gelb-Rot-Sperre. © Spada/Lapresse via ZUMA Press/dpa

17.39 Uhr: Unsere Nachbarn im Formcheck

Die niederländische Nationalmannschaft hält sich in der laufenden Nations-League-Saison noch schadlos, verlor bisher keines ihrer drei Pflichtspiele. Zuletzt musste man im Kampf um den Gruppensieg jedoch einen Dämpfer hinnehmen. Am vergangenen Freitag hatte man sich gegen Ungarn mit einem Remis begnügen müssen, war in Budapest nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Das Team von Bondscoach Ronald Koeman (61) steht derzeit mit fünf Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. In der Münchner Allianz Arena muss für die Oranje-Elf ein Sieg her, will man das DFB-Team von der Spitze drängen - würde der jetzige Zwei-Punkte-Vorsprung der Deutschen weiterhin bestehen bleiben.

Hofft mit seinem Team auf Zählbares: Bondscoach Ronald Koeman (61) © Christian Charisius/dpa

17.12 Uhr: Beide Mannschaften im Direktvergleich! Gutes Omen für Deutschland!

Das Aufeinandertreffen beider Teams hat es bereits 48-mal gegeben. Die Bilanz spricht dabei für das deutsche Team. Nach Siegen liegt man mit 17:12 vorne, hinzu kommen 18 Remis. Die letzte Begegnung zwischen den beiden Teams ist knapp einen Monat her: Am zweiten Spieltag der Nations-League-Gruppenphase hatte sich die Elf von Cheftrainer Julian Nagelsmann (37) ein 2:2-Remis erkämpft. Deniz Undav und Joshua Kimmich waren beim Auswärtsspiel in Amsterdam die deutschen Troschützen.

16.49 Uhr: Slavko Vinčić pfeift Deutschland gegen Niederlande

Der slowenische Unparteiische Slavko Vinčić (44) wird das geschichtsträchtige Duell zwischen Deutschland und den Niederlanden leiten. Mit dem 44-Jährige trifft das DFB-Team auf keinen Unbekannten, hatte Vinčić in der Vergangenheit bereits Partien der deutschen Nationalmannschaft gepfiffen. Im November 2023 hatte man zuletzt das gemeinsame Vergnügen. Damals war der Slowene bei der 0:2-Pleite in Österreich Chef im Einsatz, ein Jahr zuvor beim Nations-League-Spiel gegen Ungarn in Leipzig - was mit 0:1 verloren worden war. Ihm assistieren Tomaž Klančnik und Andraž Kovačič. Vierter Offizieller ist David Šmajc.

Hat bei der heutigen Begegnung das Sagen: Sloweniens Schiedsrichter Slavko Vinčić (44). © KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

16.20 Uhr: Emotionaler Fußball-Abend in München erwartet!

2014er-Weltmeister und EM-Kapitän gehen offiziell von Bord! Der heutige Montagabend ist nicht nur von sportlicher Brisanz geprägt, wird sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wehmütig von Manuel Neuer (38), Thomas Müller (35), Toni Kroos (34) sowie Ilkay Gündogan (33) verabschieden. Vor Anpfiff der Partie ist eine Zeremonie für das Quartett geplant, hatte man mit Erfolgen und Leistungen eine ganze Ära geprägt. Kroos selbst wird laut DFB wegen "des Trainings in seiner Nachwuchsakademie" nicht dabei sein. Mehr dazu hier: "Toni Kroos kommt nicht zur Weltmeister-Verabschiedung"

Drei Weltmeister werden vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) am heutigen Montag offiziell verabschiedet: Manuel Neuer (38, l-r), Toni Kroos (34) und Thomas Müller (35). © Sven Hoppe/dpa

15.53 Uhr: DFB-Team seit Sonntag in München

Am gestrigen Sonntag reisten die DFB-Kicker im Mannschaftsbus nach München. Zuvor hatte man in Herzogenaurach das offizielle Abschlusstraining absolviert. Ausgerechnet dort hatte das Team während der diesjährigen Heim-Europameisterschaft gewohnt. Da dürften bei dem ein oder anderen Erinnerungen wach geworden sein. Auf Social Media wurden Bilder der Ankunft veröffentlicht. Darauf zu sehen sind Deutschlands Nachwuchs-Juwelen Florian Wirtz (21) und Aleksandar Pavlovic (20). Beide Stars stehen für Fotos oder Selfies mit den Fans bereit, geben das ein oder andere Autogramm. So wird Fan-Nähe praktiziert!

15.28 Uhr: So ist die Lage in der Gruppe!

Werfen wir gemeinsam einen Blick auf die Gruppe 3 der A-Liga! Deutschland steht nach drei von sechs Spieltagen auf Rang eins, hat mit sieben Zählern ein Zwei-Punkte-Polster auf unseren Nachbarn. Sicher ist also, dass sich die DFB-Elf mit einem Sieg im Knaller-Duell vor heimischer Kulisse vorzeitig für die neu eingeführte K.-o.-Runde mit Hin- und Rückspiel qualifizieren könnte. Dritter ist Ungarn mit nur mageren zwei Pünktchen auf dem Konto. Schlusslicht Bosnien-Herzegowina, das das deutsche Team am vergangenen Freitag mit 2:1 bezwungen hatte, kommt bisher nur auf einen einzigen Zähler.

15.16 Uhr: DFB-Coach Julian Nagelsmann schickt Pavlovic und Stiller ins Rennen

Julian Nagelsmann (37), Chefcoach der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, tüftelt weiter an seiner Startelf gegen den Nachbarn aus der Niederlande. Bislang ist nicht klar, welche Akteure er auf den Rasen schicken wird. Was jedoch bereits bekannt ist: Aleksandar Pavlovic (20) und Angelo Stiller (23) werden ihr Startelf-Debüt für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) geben. "Angelo und Pavlo spielen", verriet der 37-Jährige vor der Partie am heutigen Montag in der Münchner Allianz Arena. Zudem wurde bekannt gegeben, dass Hoffenheim-Schlussmann Oliver Baumann (34) zwischen den Pfosten stehen wird.

Deutschlands Nationaltrainer Julian Nagelsmann (37) setzt auf das Nachwuchs-Duo Pavlovic/Stiller im Mittelfeld. © Christian Charisius/dpa

14.59 Uhr: Deutschland gegen Niederlande! Drittes Aufeinandertreffen innerhalb eines Jahres