Deutschland gegen Frankreich live: Mbappé trifft aus dem Nichts

Stuttgart - Krallt sich die DFB-Elf Platz 3 in der Nations League? Voraussetzung dafür ist ein Sieg gegen Frankreich.

Alles in Kürze

45. Minute +4 : Halbzeit in Stuttgart. Die DFB-Elf macht ein richtig gutes Spiel gegen Frankreich, vergisst aber das Toreschießen. Weil Kylian Mbappé ein einziges Mal seine Klasse aufblitzen lässt, liegt die Nationalmannschaft mit 0:1 hinten.

45. Minute: Das gibt es doch nicht! Deutschland ist klar überlegen, dann wird Mbappé von Tchouameni bedient, macht einen Haken vor dem deutschen Kasten und versenkt die Pille mit all seiner Klasse. Ter Stegen kann den Gegentreffer nicht verhindern.

43. Minute: Bei Woltemade fehlt nicht viel! Flanke von links und der Stuttgarter kommt zum Abschluss, findet aber einmal mehr seinen Meister in Maignan.

42. Minute : Das Spiel plätschert in Richtung Halbzeit. Deutschland will das Tor einen Tick mehr. Frankreich scheint mit dem 0:0 gut leben zu können.

38. Minute : Jetzt ist Deutschland hinten entblößt. Mit riesigen Schritten marschiert Kolo Muani in Richtung Tor, schickt dann allerdings den bisher recht unauffälligen Mbappè direkt ins Abseits.

33. Minute : Es dauert bis zur Entscheidung. Der Schiedsrichter schaut sich die Szene am Monitor an.

23. Minute: Deutschland kontert in Unterzahl über Adeyemi und Wirtz. Beide versuchen sich durchzuwursteln. Am Ende zieht der Dortmunder das Foulspiel und bekommt einen Freistoß. Dieser bleibt in der Mauer hängen. Im Anschluss hat Adeyemi eine Chance. Maignan packt im 2. Anlauf zu.