Inter-Pechvogel fällt für Nations League aus: Nagelsmann sorgt für Überraschung

Frankfurt am Main - Viel bitterer hätte das Champions-League-Finale für Yann Bisseck (24) wohl nicht laufen können. Zunächst saß der Innenverteidiger nur auf der Bank, acht Minuten nach seiner Einwechslung musste er bereits verletzt wieder runter - und draußen mitansehen, wie Inter Mailand mit 0:5 unterging. Jetzt verpasst er auch noch das Nations-League-Finale mit der deutschen Nationalmannschaft .

Alles in Kürze

Yann Bisseck (24) erlebte ausgerechnet beim CL-Finale am Samstag einen Horror-Abend. © Odd ANDERSEN/AFP

Wie der DFB am Sonntagmittag mitteilte, wird der Abwehrmann wegen Beschwerden an der Oberschenkelrückseite nicht zum Final-Four-Turnier anreisen.

Der Inter-Profi hatte sich am Samstagabend während des CL-Endspiels nach einem Zweikampf vertreten. Er fasste sich sofort mit schmerzverzerrtem Gesicht ans Bein und verließ wenig später unter Tränen den Platz.

Da Julian Nagelsmann (37) mit Nico Schlotterbeck (25) und Antonio Rüdiger (32) bereits auf zwei Defensivakteure verzichten muss, brauchte es einen Ersatz. Und dabei wurde der Bundestrainer kreativ: Er nominierte Thilo Kehrer (28) nach.

Der Ex-Schalker stand zuletzt im Juni 2023 mit dem DFB-Trikot auf dem Platz, nun beruft ihn Nagelsmann erstmals in seiner Amtszeit ins Aufgebot.

In der abgelaufenen Saison gehörte der Verteidiger bei der AS Monaco aber zum absoluten Stammpersonal und bestritt wettbewerbsübergreifend 40 Partien, in denen er fünf Treffer sowie eine Vorlage beisteuerte.