Deutschland gegen Niederlande im Liveticker: Fünf Neue! DFB-Team geht ohne Undav ins Knaller-Duell

München - In der UEFA Nations League kommt es am heutigen Montagabend (20.45 Uhr) zum Kracher-Duell zwischen Deutschland und den Niederlanden .

Julian Nagelsmann, Chefcoach des DFB-Teams, hat Vertrauen in das Nachwuchs-Duo Pavlovic/Stiller.

In weniger als einer halben Stunde rollt in der Münchner Allianz Arena der Ball!

Noch 45 Minuten bleiben den Akteure beider Nationalmannschaften, dann pfeift der slowenische Unparteiische Slavko Vinčić das Nachbarschaftsduell an.

Für den Gelb-Rot-gesperrten Kapitän van Dijk rückt Hato in die Startelf. Außerdem muss sich Zirkzee vorerst mit einem Platz auf der Bank begnügen, für ihn darf Brobbey ran. Ansonsten ist es die nahezu identische Startelf wie in der Vorwoche gegen Ungarn.

Neben dem angekündigten Einstand von Hoffenheims Torhüter Baumann dürfen auch Schlotterbeck, Pavlovic, Stiller und Leweling von Beginn an ran. Letzterer ersetzt Undav, der wegen muskulärer Probleme auf der Bank Platz nehmen muss - hinzu kommen Nübel, Tah, Groß und Andrich, die nicht in der Startelf stehen.

Rund eine Stunde vor Anpfiff der Partie wurde bekannt gegeben, dass DFB-Chefcoach Julian Nagelsmann ausgerechnet auf Offensivmann Deniz Undav (28), der am Freitag beide Treffer erzielt hatte, verzichten muss.

Neben Donyell Malen und Ian Maatsen (beide Borussia Dortmund) trifft das deutsche Team zudem auf Xavi Simons (RB Leipzig) sowie Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen). Unklar ist jedoch, wen Bondscoach Ronald Koeman (61) von Beginn an auf den Platz schicken wird.

Die beiden Manchester-United-Kicker Matthijs de Ligt (25) und Joshua Zirkzee (23) standen einst beim FC Bayern unter Vertrag - so auch Ryan Gravenberch (22), der nun das Trikot des FC Liverpool trägt.

Für drei Profis der niederländischen Nationalmannschaft ist das Auswärtsspiel in München eine Reise in die Vergangenheit.

Ein Verlust, der keineswegs zu kompensieren ist - weiß auch Bondscoach Ronald Koeman (61), lächelt den schmerzlichen Verlust des Verteidigers und Kapitäns jedoch gekonnt weg. Wie er das Fehlen kompensieren will? "Mit jemand anderem", scherzte der 61-Jährige bei der Pressekonferenz in der Allianz Arena.

Die niederländische Nationalmannschaft hält sich in der laufenden Nations-League-Saison noch schadlos, verlor bisher keines ihrer drei Pflichtspiele.

Zuletzt musste man im Kampf um den Gruppensieg jedoch einen Dämpfer hinnehmen. Am vergangenen Freitag hatte man sich gegen Ungarn mit einem Remis begnügen müssen, war in Budapest nicht über ein 1:1 hinausgekommen.

Das Team von Bondscoach Ronald Koeman (61) steht derzeit mit fünf Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. In der Münchner Allianz Arena muss für die Oranje-Elf ein Sieg her, will man das DFB-Team von der Spitze drängen - würde der jetzige Zwei-Punkte-Vorsprung der Deutschen weiterhin bestehen bleiben.