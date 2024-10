Deutschland gegen Niederlande im Liveticker: Diese DFB-Helden werden heute verabschiedet

München - In der UEFA Nations League kommt es am heutigen Montagabend (20.45 Uhr) zum Kracher-Duell zwischen Deutschland und den Niederlanden .

Anpfiff in der Münchner Allianz Arena ist um 20.45 Uhr.

Der slowenische Unparteiische Slavko Vinčić (44) wird das geschichtsträchtige Duell zwischen Deutschland und den Niederlanden leiten.

Mit dem 44-Jährige trifft das DFB-Team auf keinen Unbekannten, hatte Vinčić in der Vergangenheit bereits Partien der deutschen Nationalmannschaft gepfiffen.

Im November 2023 hatte man zuletzt das gemeinsame Vergnügen. Damals war der Slowene bei der 0:2-Pleite in Österreich Chef im Einsatz, ein Jahr zuvor beim Nations-League-Spiel gegen Ungarn in Leipzig - was mit 0:1 verloren worden war.

Ihm assistieren Tomaž Klančnik und Andraž Kovačič. Vierter Offizieller ist David Šmajc.