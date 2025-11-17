Deutschland gegen Slowakei live: Hier läuft das letzte WM-Quali-Spiel heute im TV!

Deutschland gegen Slowakei im Liveticker: Das letzte Gruppenspiel der deutschen Fußballer gegen die Slowakei wird vom ZDF übertragen.

Von Ivan Simovic

Leipzig - Verlieren verboten: Zum Abschluss der WM-Quali-Gruppe A trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft heute Abend (Anpfiff: 20.45 Uhr) in Leipzig auf die Slowakei. Nach dem souveränen 4:0-Auswärtserfolg in Luxemburg am Freitag würde der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) bereits ein Remis genügen, um das Ticket für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada zu lösen, andernfalls droht erstmals seit 24 Jahren der ungemütliche Umweg über zwei Play-off-Spiele.

TAG24 berichtet im Liveticker und hält Euch vor, während und auch nach der Partie auf dem Laufenden.

19.54 Uhr: Mit dieser Elf starten die Slowaken

Slowakei-Trainer Calzona wechselt nach dem knappen 1:0-Erfolg gegen Nordirland ebenfalls auf zwei Positionen. Duda und Beck beginnen anstelle von Rigo und Haraslin, weitere Änderungen gibt es nicht zu verzeichnen.

19.45 Uhr: Aufstellungen sind da! Bundestrainer Nagelsmann wechselt auf zwei Positionen

Soeben wurden die Aufstellungen bekannt gegeben. Bundestrainer Nagelsmann nimmt im Vergleich zum 4:0-Auswärtssieg in Luxemburg zwei Änderungen vor. Kapitän Kimmich kehrt nach seinem Fehlen im letzten Spiel wieder in die Startelf zurück, dafür muss Baku weichen. Und auch Schlotterbeck, der wegen einer Fußverletzung fehlte, ist wieder fit und ersetzt BVB-Teamkollege Anton. Ansonsten bleibt es bei den Akteuren, die schon am vergangenen Freitagabend von Beginn an aufliefen.

19.22 Uhr: Wer überträgt heute das Spiel zwischen Deutschland und der Slowakei?

Quali-Showdown im Free-TV! Das letzte Gruppenspiel der deutschen Fußballer gegen die Slowakei wird vom ZDF übertragen. Los geht es mit der Vorberichterstattung um 20.15 Uhr, ehe eine halbe Stunde später der Anpfiff ertönt. Wer will, kann die Begegnung aber auch selbstverständlich bei uns im Liveticker mitverfolgen.

Das ZDF zeigt die Begegnung heute Abend live im TV. © Tom Weller/dpa

19 Uhr: So lief das Hinspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Slowakei

Am heutigen Montagabend kann sich die DFB-Auswahl nicht nur die direkte WM-Teilnahme sichern, sondern auch Revanche für die Peinlich-Pleite im September nehmen. Auswärts zeigte das deutsche Team damals einen mehr als enttäuschenden Auftritt, wirkte über weite Strecken ideenlos sowie überfordert - und verlor am Ende völlig verdient mit 0:2 (0:1). Vor heimischer Kulisse will die Nagelsmann-Mannschaft nun das Slowakei-Desaster zum Auftakt wettmachen und obendrein das WM-Ticket lösen.

Im ersten Gruppenspiel unterlag Deutschland in Bratislava der Slowakei mit 0:2 (0:1). © Denes Erdos/AP/dpa

18.40 Uhr: Deutschland will direktes WM-Ticket sichern

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht heute das letzte Qualifikationsspiel gegen die Slowakei an. Die Ausgangslage ist dabei klar: Aufgrund des besseren Torverhältnisses würde der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) ein Unentschieden reichen, um sich als Gruppensieger für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada zu qualifizieren. Im Falle einer Heim-Niederlage wäre die direkte Qualifikation hingegen dahin. Das DFB-Team müsste dann in die Play-offs.

Will sich mit der deutschen Nationalmannschaft direkt für die Weltmeisterschaft 2026 in Amerika qualifizieren: Bundestrainer Julian Nagelsmann (38). © Jan Woitas/dpa

17. November, 18.30 Uhr: Deutschland gegen Slowakei im Liveticker