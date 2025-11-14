Woltemade erlöst Deutschland! Schwaches Spiel gegen Luxemburg, aber WM-Quali zum Greifen nah
Luxemburg - Wichtiger Schritt in Richtung WM-Qualifikation! Nach dem überzeugenden 4:0-Sieg im Hinspiel vor rund einem Monat, lieferte das DFB-Team am Freitagabend im Stade de Luxembourg eine sehr durchwachsene Leistung, durfte sich gegen willensstarke Luxemburger dennoch über einen 2:0-Sieg (0:0) und drei Punkte freuen. Nick Woltemade wurde zum Match-Winner.
Mit Rückkehrer Leroy Sané in der Startelf und Jonathan Tah in der Kapitänsrolle zeigte die Mannschaft von Julian Nagelsmann besonders in der ersten Hälfte eine enttäuschende Vorstellung.
Die erste von sehr wenigen Chancen gab es in der achten Minute, als Leon Goretzka einen Querpass der Luxemburger abfing und auf den freien Florian Wirtz legte. Aus knapp 15 Metern brachte der Liverpooler aber nicht genug Druck auf den Ball, um für Keeper Anthony Moris richtig gefährlich zu werden.
Der Weltranglisten 96. aus Luxemburg presste indes immer wieder mutig gegen das DFB-Team, so auch in der 18. Minute, als Aiman Dadari Waldemar Anton und Goretzka stehen ließ und Oliver Baumann zum ersten Mal wirklich forderte.
Der Mann von der TSG Hoffenheim hatte auch in der Folge die meisten Ballkontakte der deutschen Mannschaft, musste immer wieder eingreifen, während Luxemburg tatsächlich über weite Phasen das Spiel machte. Zum Ende der ersten Hälfte drückten die DFB-Kicker noch einmal vorsichtig, doch der Befreiungsschlag blieb aus - 0:0 zur Pause.
Doch das sollte sich in Hälfte zwei schnell ändern!
WM-Qualifikation Deutschland gegen Luxemburg: Nick Woltemade wird Match-Winner
In der 49. Minute trat Aleksandar Pavlović einen traumhaften Diagonalball zu Sané, der von der rechten Seite perfekt Nick Woltemade bediente: Der Stürmer von Newcastle schob die Kugel am chancenlosen Moris vorbei.
Danach wurde die Partie hitziger. Erst verpasste Dardari nur knapp, dann langte der Gelb-vorbelastete Goretzka im Zentrum ordentlich zu - die Luxemburger forderten Gelb-Rot, doch Deutschland hatte Glück.
In der 65. die größte Chance für den Underdog, aber Christopher Martins verfehlte aus wenigen Metern bei freier Schussbahn das deutsche Tor! Doppelt bitter für die Luxemburger: Nur vier Minuten später stand es 0:2 statt 1:1.
Wieder war es Woltemade! Sané legte für den nachgerückten Baku ab, der im Strafraum schön auf den Ex-Stuttgarter durchsteckte, woraufhin dieser abermals seine Knipserqualitäten unter Beweis stellte und seine dritte Bude im Nationaldress schoss.
Danach ließ Deutschland nichts mehr anbrennen, kann sich nun voll auf das abschließende Quali-Spiel am Montag in Leipzig gegen die Slowakei (20.45 Uhr/ZDF) konzentrieren. Mindestens ein Unterschieden - und das DFB-Team fährt zur Weltmeisterschaft!
