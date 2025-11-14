Woltemade erlöst Deutschland! Schwaches Spiel gegen Luxemburg, aber WM-Quali zum Greifen nah

Luxemburg - Wichtiger Schritt in Richtung WM -Qualifikation! Nach dem überzeugenden 4:0-Sieg im Hinspiel vor rund einem Monat, lieferte das DFB-Team am Freitagabend im Stade de Luxembourg eine sehr durchwachsene Leistung, durfte sich gegen willensstarke Luxemburger dennoch über einen 2:0-Sieg (0:0) und drei Punkte freuen. Nick Woltemade wurde zum Match-Winner.

Jonathan Tah ersetzte Kimmich als DFB-Kapitän. © dpa | Federico Gambarini

Mit Rückkehrer Leroy Sané in der Startelf und Jonathan Tah in der Kapitänsrolle zeigte die Mannschaft von Julian Nagelsmann besonders in der ersten Hälfte eine enttäuschende Vorstellung.

Die erste von sehr wenigen Chancen gab es in der achten Minute, als Leon Goretzka einen Querpass der Luxemburger abfing und auf den freien Florian Wirtz legte. Aus knapp 15 Metern brachte der Liverpooler aber nicht genug Druck auf den Ball, um für Keeper Anthony Moris richtig gefährlich zu werden.

Der Weltranglisten 96. aus Luxemburg presste indes immer wieder mutig gegen das DFB-Team, so auch in der 18. Minute, als Aiman Dadari Waldemar Anton und Goretzka stehen ließ und Oliver Baumann zum ersten Mal wirklich forderte.

Der Mann von der TSG Hoffenheim hatte auch in der Folge die meisten Ballkontakte der deutschen Mannschaft, musste immer wieder eingreifen, während Luxemburg tatsächlich über weite Phasen das Spiel machte. Zum Ende der ersten Hälfte drückten die DFB-Kicker noch einmal vorsichtig, doch der Befreiungsschlag blieb aus - 0:0 zur Pause.

Doch das sollte sich in Hälfte zwei schnell ändern!