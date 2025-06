Deutschland verliert gegen Frankreich: Mbappé trifft DFB-Elf ins Herz

In unserem Liveticker zum Spiel um Platz 3 zwischen Deutschland und Portugal in der Nations League könnt Ihr alle Highlights noch einmal nachlesen.

Die DFB-Elf war in der 1. Halbzeit tonangebend. Speziell Nick Woltemade hatte mehrere gute Chancen, Florian Wirtz traf sogar den Pfosten. Kurz vorm Pausentee erzielte dann Mbappé nach feiner Flanke das etwas überraschende französische Führungstor.

Stuttgart - Ein Spiel mit zwei Halbzeiten! Deutschland verliert in der Nations League das Spiel um Platz 3 gegen Frankreich mit 0:2. Kylian Mbappé (45.) und Michael Olise (85.) trafen für die L’Équipe Tricolore in Stuttgart.

Alles in Kürze

"Die Positionen waren gut, die Raumaufteilung war gut, die Abschlüsse waren nicht gut", fasst der DFB-Coach das Spiel zusammen.

"Am Ende gehören zum Fußballspiel Tore leider auch zu", so Julian Nagelsmann nach Abpfiff. "Wenn Du vier, fünf hundertprozentige herausspielst, darfst Du schon mal in Führung gehen", fügt der Bundestrainer hinzu.



Dann verteilt der DFB-Coach noch ein Sonderlob an Marc Andre ter Stegen: "Er hat heute ein super Spiel gemacht."