Zäher WM-Test am Bieberer Berg: DFB-Damen mühen sich zum knappen Erfolg gegen Vietnam!

Paulina Krumbiegel (2.v.l.) gelang der Führungstreffer zum 1:0 für die DFB-Damen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Beim WM-Casting einen Monat vor dem Auftaktspiel in Australien gegen Marokko sammelten Paulina Krumbiegel (TSG Hoffenheim/3.) und Janina Minge (80./SC Freiburg) als Torschützinnen in Offenbach Pluspunkte im Kampf um einen der begehrten Kaderplätze. Thi Thanh Nha Nguyen traf in der Nachspielzeit (90.+2) für den Außenseiter.

Die Vize-Europameisterinnen setzen nun die WM-Vorbereitung in Herzogenaurach fort, die Generalprobe steigt am 7. Juli in Fürth gegen Sambia. Dann steht auch das Quintett des FC Bayern zur Verfügung, das im Stadion am Bieberer Berg nur auf der Tribüne saß.

Nach dem Abstellungsstreit zwischen DFB und dem Meister durften die Münchnerinnen erst am Vortag anreisen, drei Tage nach dem eigentlichen Treffpunkt.

Da auch die Champions-League-Finalistinnen aus Wolfsburg um Alexandra Popp weitgehend geschont werden sollte, standen in Frohms (Wolfsburg) und Sara Däbritz (Olympique Lyon) nur zwei Stammkräfte in der DFB-Startformation.

Die nachnominierte Melissa Kössler (TSG Hoffenheim) debütierte im Sturm.