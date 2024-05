Wer fährt wirklich mit zur EM? Fake-Nominierungen sorgen für Verwirrung!

Frankfurt am Main - Unter dem Motto "Unser Kader für Deutschland" geht der DFB in diesem Jahr neue Wege und lässt das Team für die Heim-Europameisterschaft 2024 bereits in den Tagen vor der offiziellen Bekanntgabe am Donnerstag (13 Uhr) nach und nach über Influencer, Fans und Promis durchsickern. Allerdings birgt die Kampagne auch Gefahren.