"Grottenschlecht": Löw sorgt mit Erinnerung an 7:1 gegen Brasilien für Furore

Brasilien - Fast zehn Jahre ist der WM-Triumph der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien inzwischen her - Anlass für den damaligen Bundestrainer Joachim "Jogi" Löw (64), sich zurückzuerinnern. Besonders das 7:1 gegen die Seleção blieb selbstverständlich im Kopf - das für Löw aber gar nicht mal so unerwartet kam!