"Jedes Spiel wie eine Prüfung": Ex-Nationalspieler mit bemerkenswerter Therapie-Beichte!

Schon einige Tage, bevor am Montag, dem 24. Juli, das Buch "Bankgeheimnis" erscheint, ist die Karriere und der psychische Leidensdruck von Nils Petersen ein großes öffentliches Thema.

Der zweimalige Nationalspieler, der erst vor wenigen Wochen seine Profikarriere beendete, zeigt sich bemerkenswert offen und gibt tiefe Einblicke in sein Seelenleben während der Laufbahn.

Besonders im Blickfeld: seine Zeit bei der Nationalelf. Im Frühsommer 2018 wurde er in das Trainingslager in Südtirol der deutschen Auswahl in Vorbereitung auf die WM in Russland berufen. In dieser Zeit oder der Saison 2011/12 bei Bayern sah sich Petersen "als Goldfisch im Haifischbecken", wie er dem kicker in einem Interview gesteht:

"Ich habe mich dort am falschen Ort gefühlt, mich als qualitativ nicht geeignet angesehen. [...] Ich war damals oft zu verkrampft, hab mir zu wenig zugetraut, war im Training zu brav, habe meine Klappe gehalten und mich untergeordnet."

Ab da begab sich Petersen für anderthalb Jahre in therapeutische Behandlung. "Vorher dachte ich: 'Hoffentlich ist es bald wieder Donnerstag.' Da waren die Sitzungen", berichtet Petersen der DPA.