Mallorca-Hochzeit: DFB-Star gibt seiner Lea zum zweiten Mal das Jawort

Stuttgart - Der endgültige Aufstieg in den siebten Himmel. Nach der standesamtlichen Hochzeit an Silvester haben sich Maximilian Mittelstädt (28) und Partnerin Lea (26) zum zweiten Mal das Jawort gegeben.

Im Prinzessinnen-Look posiert die 26-jährige Influencerin für die Fotos, trägt ein schulterfreies Kleid in Weiß und mit aufgestickten Blüten. Der deutsche Fußball - Nationalspieler hingegen präsentiert sich stilecht in einem cremefarbenen Anzug und macht dabei ebenfalls eine ausgesprochen gute Figur. Eigenen Angaben zufolge habe die Sause am vergangenen Mittwoch auf der Urlaubsinsel Mallorca stattgefunden.

Im Juli 2023 war der gebürtige Berliner vom Hauptstadt-Klub Hertha BSC zum VfB Stuttgart gekommen, nur drei Monate später kam er mit seiner jetzigen Ehefrau zusammen.

Ende Juli des vergangenen Jahres hielt Mittelstädt um ihre Hand an. "She said yes", hatte der Linksverteidiger das romantische Video betitelt, das einst auf Instagram hochgeladen worden war.