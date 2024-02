Klopp als Bundestrainer? Andreas Rettig stockt im ZDF-Sportstudio!

Andreas Rettig (60) hat sich als meinungsstarker Funktionär in Fußball-Deutschland einen Namen gemacht und ist seit September 2023 DFB-Geschäftsführer. © Jürgen Kessler/dpa

Was passiert nach der Heim-EM in diesem Sommer 2024 mit dem Bundestrainer-Posten? Seit dem Bekanntwerden des Abschieds von Jürgen Klopp (56) beim FC Liverpool werden die Forderungen deutscher Fußballfans nach dem Kult-Trainer immer lauter.

Selbst den sonst so eloquenten Andreas Rettig erwischte diese abschließende Frage von Moderator Jochen Breyer (41) auf dem falschen Fuß.

Rettig, der sonst auf jedes noch so sensible Thema vorbereitet schien, wirkte überrascht. Breyer wollte eine Antwort darauf haben, sollte Jürgen Klopp "in Zukunft Interesse haben am Job des Nationaltrainers."

Sekunden Stille. Rettig überlegte, wie er am besten die Frage, die alle deutsche Fußballfans beschäftigt, möglichst diplomatisch zu formulieren, ohne die Reputation vom derzeitigen Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) zu beschädigen.

Breyer nutzte den Moment der Spannung und entlockte Rettig ein Lächeln mit der Feststellung, dass er den meinungsstarken Funktionär noch nie sprachlos erlebt hätte.

"Dann müssen wir überlegen, wie wir damit umgehen", folgte die wohlüberlegte Antwort Rettigs.