Nächster Torwart-Schock beim DFB: Auch Oliver Baumann fällt lange aus!

Nationalkeeper Oliver Baumann (34) ist bis "auf Weiteres" zum Zuschauen verdammt. © Andreas Arnold/dpa

Diese Nachricht ist ein weiter Nackenschlag für die Nationalmannschaft: DFB-Keeper Oli Baumann hat sich im Europa-League-Spiel seiner Hoffenheimer am Donnerstagabend schwerer verletzt.

Demnach zog sich der Torwart-Routinier eine Sehnenverletzung im Fuß zu. Über die exakte Ausfallzeit hüllt sich sein Klub in Schweigen, doch es ist davon auszugehen, dass Baumann mindestens die nächsten Länderspiele verpassen wird!

Ende März geht es für das DFB-Team im Viertelfinale der Nations League gleich zweimal gegen Italien ran.

Und für die TSG am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt: "Oli kann uns in nächster Zeit nicht als Kapitän auf dem Rasen helfen, wird in der Mannschaft mit seiner starken Persönlichkeit gerade in dieser sportlich anspruchsvollen Zeit aber dennoch eine gewohnt wichtige Rolle einnehmen und das gesamte Team unterstützen", so Hoffenheim-Geschäftsführer Andreas Schicker (38).

Oliver Baumann ist Hoffenheims Kapitän und Rekordspieler.