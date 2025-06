Drama pur bei deutschem Halbfinaleinzug, doch eine Szene sorgt für Ärger

Merlin Röhl (22, l.) erzielte wenige Minuten vor Schluss das 3:2 für Deutschland - doch der Siegtreffer blieb nicht ohne Kontroverse. © Branislav Racko/dpa

Es lief die 117. Minute des nervenaufreibenden Viertelfinales, in dem neun Italiener Deutschland in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch in die Verlängerung zwangen.

Merlin Röhl (22) brach schließlich den Bann und schweißte die Kugel zum 3:2 ins Netz der Squadra Azzurra, die DFB-Kicker rannten ausgelassen jubelnd in Richtung Eckfahne - auch Paul Wanner.

Dabei hatte Wanner, der den Treffer mit einem Doppelpass mit Nelson Weiper (20) mit eingeleitet hatte, wenige Sekunden zuvor noch auf dem Boden gelegen, sich augenscheinlich vor Schmerzen gewälzt, nachdem ihn Italiens Daniele Ghilardi (22) im Strafraum vom Ball getrennt hatte.

Am Fünfmeterraum kugelte sich der Deutsche auf dem Rasen, hielt sich den Knöchel - nur um topfit aufzuspringen, als Röhls Schuss knapp über ihn hinweg strich und seinen Weg in den italienischen Kasten fand, und an der Bande sogar jubelnd auf den Rücken des Torschützen zu springen.