Was schreibt er da? Thomas Müller hinterlässt Brief für Harry Kane

Thomas Müller (34, Foto) hat eine Botschaft für seinen Bayern-Kollegen Harry Kane (30) hinterlassen. Die Engländer werden während der Europameisterschaft das Quartier in Blankenhain beziehen. © Screenshot/Instagram/dfb_team

Bayern-Teamkollege Thomas Müller (34) hat vor der Abreise aus Thüringen noch eine Grußbotschaft an den Torjäger hinterlassen.

"All the best" ist auf der Rückseite eines Fotos von Müller mit erhobenem Daumen zu sehen, das der deutsche Nationalspieler in einen Brief für Kane gesteckt hat, wie Müller und der Deutsche Fußball-Bund auf Instagram zeigten.

Die DFB-Auswahl hatte in Blankenhain die EM-Vorbereitung begonnen, ehe es nun ins Hauptquartier nach Herzogenaurach ging.

Während des einwöchigen Trainingslagers absolvierten die Männer von Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) unter anderem eine öffentliche Einheit vor 15.000 Zuschauern im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena.