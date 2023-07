Anstoß mitten in der Nacht: Wer bleibt für "die Mannschaft" wach?

Bundestrainer Hansi Flick (58) steht nach einer Sieglos-Serie in der Kritik. © Bernd Thissen/dpa

Nachts um 2 Uhr steht bei den meisten Menschen normalerweise Ruhe und Entspannung auf dem Plan - oder etwa doch ein Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft?

Der DFB geht im Oktober auf Amerika-Tour. Die nun bekannt gewordenen Testspiele gegen die USA und Mexiko stellen die deutschen Kicker vor eine sportliche Herausforderung - und die Fans zu Hause erst recht!

Grund: die späte Anstoßzeit! Während das erste Testspiel gegen die Amerikaner am 14. Oktober in Hartford (Connecticut) um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit noch eine halbwegs zuschauerfreundliche Partie ist, sieht es beim zweiten Test-Kick gegen die Mexikaner am 17. Oktober schon ganz anders aus.

Wer sich diesen fußballerischen "Leckerbissen" angucken möchte, braucht entweder eine Nachtschicht oder einen guten Wecker, denn das Spiel wird mitten in der Nacht, um 2 Uhr deutscher Zeit, angepfiffen.

Natürlich bedingt durch die mehrstündige Zeitverschiebung war dem DFB offenbar keine fanfreundlichere Anstoßzeit möglich - oder etwa doch?