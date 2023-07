DFB-Coach rechnet mit Nachwuchsarbeit seines Verbands ab

"Da gab es ganz viele Entwicklungen, die aus dem Profibereich in den Jugendbereich geschwappt sind, die unreflektiert übernommen worden sind", legt Wolf seine Finger in die arg geschundene DFB-Wunde.

Am Rande des am heutigen Montag in Bremen stattfindenden Internationalen Trainer-Kongresses wird der Ex-VfB-Coach deutlich, wenn es um die zahlreichen Baustellen in der deutschen Nachwuchsarbeit geht.

Hannes Wolf coachte Bayer 04 Leverkusen interimsweise. © Ina Fassbender/AFP-Pool/dpa

Am Beispiel von offensiven Spielformen wurde Wolf konkreter: Wenn altgediente Profis 16 Minuten pro Woche Vier-gegen-Vier spielen würden, sei das großartig, wenn jedoch ein 15-Jähriger 16 Minuten die Woche diese Form spielt, dann reiche das nicht.

Die Ergebnisse, die die DFB-Nachwuchskicker in letzter Zeit erzielt haben, waren in der Tat alles andere als berauschend. Erst vor wenigen Wochen ging die U21 bei der EM in Georgien und Rumänien baden, schied blamabel in der Gruppenphase aus.

Ein Desaster und Spiegelbild des derzeitigen deutschen Fußballs, denn bei den "Großen" sieht es bekanntermaßen auch nicht besser aus: Die deutsche A-Nationalmannschaft war bei der WM Ende 2022 in Katar wie schon 2018 in Russland in der Gruppenphase ausgeschieden.

Doch Wolf wäre nicht Wolf, wenn er nicht weitere Ansätze für die Misere im DFB ausfindig gemacht hätte. Ein weiteres Problem sei die Breite an hochklassigen Spielern. "Wenn bei Frankreich ein paar Spieler ausfallen, dann können wir sehen, wer da noch hereinkommt - und das auf allen Positionen", will der junge Trainer entscheidende Unterschiede zu anderen Top-Nationen ausgemacht haben.