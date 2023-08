DFB fällt Entscheidung: Hannes Wolf steigt zum Direktor auf

In seiner Zeit als Trainer coachte Hannes Wolf (42) unter anderem den VfB Stuttgart und den HSV © Carmen Jaspersen/dpa

Der 42-Jährige bleibt zugleich U20-Trainer und wurde am Montag in Frankfurt am Main vorgestellt. Wolf führt für die Nachwuchsförderung ein Kompetenzteam an, dem auch die früheren Nationalspieler Sandro Wagner (35) und Hanno Balitsch (42) angehören.

"Er ist ein wichtiger Baustein für die neue Struktur, die wir uns geben wollen für den sportlichen Bereich", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf (62) bei der Vorstellung. "Er hat eine Menge Erfahrung nicht nur hier im Verband, das ist ganz wichtig, sondern auch im Profibereich, in den Profiligen Erfahrungen gesammelt hat."

Wolf verantwortet im Bereich Sport beim DFB eine von drei Direktionen. Sportdirektor für die A-Nationalmannschaft der Männer ist Rudi Völler (63), der Posten für den gleichen Aufgabenbereich bei der Frauen-Auswahl soll noch besetzt werden. Zudem soll ein übergeordneter Geschäftsführungsposten besetzt werden.

"Gemeinsam mit unserem Kompetenzteam werden wir Impulse für gutes Nachwuchstraining in Deutschland geben", sagte Wolf. "Wir wollen Hand in Hand mit allen an der Ausbildung beteiligten Instanzen das Training auf den Fußballplätzen hierzulande verbessern."