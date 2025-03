Ganz viel Nostalgie: DFB präsentiert Jubiläums-Trikot zum 125. Geburtstag

Frankfurt am Main - Legendär ins Jubiläumsjahr! Anlässlich zum 125. Geburtstag hat der Deutsche Fußball-Bund am Montag sein neues Trikot präsentiert - und damit die Herzen von Nostalgikern schmelzen lassen.

Am Ende kommt ein sehr schlichtes Trikot in Weiß mit schwarzen Ärmelbündchen und schwarzem Rundhals-Kragen heraus. Im Nacken ziert den feinen Stoff noch ein Flaggenaufdruck, außerdem prangt ein speziell zum Geburtstag gesticktes DFB-Wappen von der Brust.

Nia Künzer (45) und Manuel Neuer (38) legen mit Hand an, während frühere Leibchen großen Ikonen wie Gerd Müller, Jürgen Klinsmann oder Toni Kroos die Ehre erweisen. Natürlich darf auch der "GOAT" - Franz Beckenbauer - nicht fehlen.

Der leitet die Bestellung weiter in den "Maschinenraum" zu Thomas Müller (35), woraufhin dieser zur großen Retro-Offensive mit zahlreichen Erinnerungen an die Vergangenheit bläst.

Unter dem Motto "Der Stoff aus Legenden" teilte der DFB gemeinsam mit Noch-Ausrüster Adidas ein etwa zweiminütiges Video in den sozialen Netzwerken.

Sein Debüt feiert das Shirt bereits am 20. März in Mailand beim Viertelfinal-Hinspiel der Nations League, wenn die deutsche Männer-Nationalmannschaft auf Italien trifft. Die Frauen laufen im April dann erstmals in dem Jubiläumstrikot auf.

Ganz billig ist die DFB-Arbeitskleidung allerdings nicht, die Kurzarm-Version kostet für Erwachsene 100 Euro, für lange Ärmel müssen die Fans noch einmal zehn Euro drauflegen.