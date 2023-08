DFB Pokal: Carl Zeiss Jena empfängt Hertha BSC und will "Sahnetag erwischen

Jena - Am Samstag heißt es wieder David gegen Goliath! Dann empfängt der FC Carl Zeiss Jena in der ersten Runde des DFB Pokal Hertha BSC .

11.800 Zuschauer werden am Samstagnachmittag in die ad hoc Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld strömen. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa

Es ist wieder eines dieser Duelle, die den DFB Pokal so interessant machen. Zweitligist Hertha BSC wird von Regionalligist Carl Zeiss Jena herausgefordert. Auf dem Papier sind die Fronten eindeutig geklärt. Normalerweise haben die Thüringer in diesem Duell keine Chance, doch genau diese wollen sie nutzen.

"Das ist eine Konstellation, bei der dem man von zehn Partien neun verliert", erklärte Jenas Cheftrainer René Klingbeil (42) im Vorfeld. Für den ehemaligen Bundesligaprofi ist klar, seine Mannschaft muss "einen Sahnetag erwischen".

Doch auch wenn die Berliner als haushoher Favorit ins Rennen gehen, rechnet sich der FCC seine Chance auf eine Pokalüberraschung aus. Träumen darf erlaubt sein und ist an dieser Stelle nicht unbegründet, denn die Hertha strotzt aktuell nicht wirklich vor Selbstvertrauen. Nach dem Abstieg aus der Bundesliga gab es zwei Niederlagen zum Saisonauftakt. Sollte man nun gegen einen Viertligisten im Pokal scheitern, ist die neu entfachte Euphorie in der Hauptstadt endgültig verflogen.

Trotzdem etwas Positives aus Berliner Sicht: Mit Pál Dárdai (47) als Cheftrainer an der Seitenlinie schied die Hertha noch nie in der ersten Hauptrunde aus. Diese Serie würde der FCC ändern, allerdings gehen die Thüringer nicht mit dem erhofften Rückenwind in das Spiel. Zum Saisonauftakt in der Regionalliga Nordost gab es zwei Remis für die Klingbeil-Elf. Also auch für Jena - die als einer der Aufstiegskandidaten gehandelt werden - lief der Start ins neue Spieljahr nicht optimal.