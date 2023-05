Eintracht-Coach Glasner pocht auf "Pokal-Gen" und beschwört Geister der Vergangenheit

Frankfurt am Main - Als Oliver Glasner (48) am verlängerten Wochenende mit der Familie über den Frankfurter Römer spazierte, kamen Erinnerungen an den Pokalsieg 2018 und den Europa-League-Triumph 2022 in ihm hoch.

Wird Eintracht-Coach Oliver Glasner (48) auch nach dem DFB-Pokalhalbfinale in Stuttgart Grund zum Lächeln haben? © dpa/Oliver Weiken

"Da habe ich gedacht: Es wäre schon schön, hier in ein paar Wochen wieder zu stehen", sagte der Eintracht-Trainer vor dem Halbfinale im DFB-Pokal am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) beim VfB Stuttgart. "Wenn man so eine Anfrage im Rathaus am Römer gemacht hätte, hätten sie sicher gedacht, wir haben eine Meise in der Birne - so wie wir gerade spielen."

Tatsächlich erschien das 1:1 (1:0) der am Samstag leblos wirkenden Hessen gegen den abstiegsbedrohten FC Augsburg wie ein Tiefpunkt der Ära Glasner. Erstmals musste er die Frage nach seiner Zukunft beantworten. Trotz der langen Negativserie von neun Partien in der Bundesliga ohne Sieg hält er das Krisengerede für übertrieben.

"Ich finde das alles nicht so dramatisch", sagte er am Montag. Vor zwei Wochen wurde noch gesagt, dass ich zu Real Madrid oder dem FC Chelsea gehe und am Samstag musste ich nun beantworten, ob ich Angst habe, dass ich Frankfurt-Trainer bleibe."

Das sei nicht nachvollziehbar. Die Eintracht stehe in der Liga auf Platz neun, was kein "Volldesaster" sei, man habe das Achtelfinale der Champions League und das Pokal-Halbfinale erreicht. "Für mich ist es aktionistisch und populistisch. Da will man irgendwelche Opfer sehen", klagte Glasner. "Das ist nicht meine Welt."

Der Einzug in das Pokal-Endspiel würde das Krisengerede schnell beenden und die Chance, auf diesem Weg noch auf die europäische Bühne zurückzukehren. "Wir wollen ins Finale nach Berlin und werden alle Kräfte in diesem Alles-oder-Nichts-Spiel geben", sagte er.