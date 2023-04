Kolo-Muani-Aus zieht Frankfurt den Stecker: Peinlich-Eintracht patzt auch gegen Augsburg

Frankfurt am Main - Die Eintracht kriselt weiter vor sich hin! Harm- und ideenlos präsentierte sich der Europa-League-Sieger auch gegen den FC Augsburg und stolperte sich zu einem fast schon blamablen 1:1 (1:0)-Remis.

Ansgar Knauff (r.) ersetzte den kurzfristig ausgefallenen Djibril Sow. © DPA/Arne Dedert

Der erste Pass auf dem Rasen war noch nicht gespielt, da gab es für die Hessen bereits zwei bittere Nackenschläge zu verkraften: Mit Randal Kolo Muani (Adduktorenbeschwerden) und Djibril Sow (Magen-Darm-Infekt) schieden gleich zwei Stammkräfte kurzfristig aus.

Das machte sich vor allem in der ohnehin derzeit lahmenden SGE-Offensive sofort bemerkbar. Trotz viel Ballbesitz und Aufwand kamen die Hausherren in der Anfangsviertelstunde ohne Schuss in Richtung, geschweige denn auf das Tor daher. Währenddessen beschränkten sich die Fuggerstädter darauf, die Räume undurchlässig zu halten.

Fast schon bezeichnend war es da schon, dass Elvis Rexhbecaj eine harmlose Hereingabe von Aurélio Buta in die eigenen Maschen abfälschen musste, um für die Frankfurter Führung zu sorgen (25. Minute) - massig Glück für die Adlerträger, die trotzdem emsig feierten.

Während Kolo Muanis Ausfall sichtbar schwer wog, zeichnete sich Sow-Ersatz Ansgar Knauff als durchaus belebend für das Spiel der Eintracht aus. Letztlich reichte das aber nicht, um mit mehr als der knappen, fremdverschuldeten Führung in die Pause zu gehen.