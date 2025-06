Leipziger Klubs im DFB-Pokal: Hammer-Los für Lok - Selbstläufer für RB?

Leipzig - Die Auslosung für die 1. Runde im DFB-Pokal kommende Saison ist durch. Während der 1. FC Lokomotive Leipzig Zweitligist Schalke empfängt, reist RB Leipzig zum gerade in die Regionalliga abgestiegenen SV Sandhausen.

Alles in Kürze

Zuletzt durfte sich RB Leipzig 2023 über den Sieg des DFB-Pokals freuen. In der kommenden Saison soll wieder angegriffen werden. © Picture Point / Roger Petzsche

Und das nicht zum ersten Mal: Bereits 2021 trafen beide Klubs in der 1. Runde aufeinander, die Leipziger siegten mit 4:0, durften rund neun Monate später den Pokal in den Himmel über dem Berliner Olympiastadion heben. Ein gutes Zeichen?

"Wir waren in der letzten Saison erneut sehr nah dran, nach Berlin zu fahren. Das bleibt auch in der kommenden Saison eines unserer absoluten Top-Ziele", sagte RB-Geschäftsführer Marcel Schäfer (41) am Sonntag.

Sandhausen sei ein ambitionierter Gegner, der sich sicher nicht unter Wert verkaufen wird. "Dennoch haben wir den klaren Anspruch, dort zu gewinnen und in die zweite Runde einzuziehen", so Schäfer.

Der SVS hingegen hat sich eigentlich den FC Bayern München als Gegner gewünscht, deutete Coach Olaf Janßen (58) während der Auslosung im ZDF-Studio an.

Leipzig sei aber eine Top-Mannschaft, "von daher ist einfach die Freude groß, sich gegen so eine Mannschaft messen zu dürfen. Ich glaube, das Stadion wird voll, es wird eine tolle Stimmung sein und die Jungs werden Gas geben", ist sich 58-Jährige sicher.