DFB trauert um Ex-Schiedsrichter Roth! "Sein Tod ist für uns ein Schlag"

Frankfurt am Main - Mehr als die Hälfte seines Lebens verschrieb er dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) , prägte das Schiri-Dasein wie kaum ein anderer. Doch jetzt herrscht große Trauer um Volker Roth .

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) trauert um Schiedsrichter-Legende Volker Roth (†83). © IMAGO / Ferdi Hartung

Denn wie der Verband auf seiner offiziellen Seite bekannt gab, verstarb der ehemalige Schiedsrichter-Chef am gestrigen Montag im Alter von 83 Jahren.

"Er war ein exzellenter Schiedsrichter und großartiger Schiedsrichter-Funktionär. Der DFB wird niemals vergessen, was er für den Fußball in Deutschland geleistet hat", wird DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann (63) in dem emotionalen Statement vom heutigen Dienstag zitiert.

"Sein Tod macht uns sehr traurig, in Gedanken sind wir bei seiner Familie, der wir in diesen schweren Stunden viel Kraft wünschen."

Auch Schiedsrichter-Boss Knut Kircher (56) zeigte sich vom Tod des gebürtigen Chemnitzers äußerst bestürzt und fand ebenfalls rührende Worte für Roth: "Volker hat viel für das deutsche Schiri-Wesen bewirkt - vor allem auch durch sein internationales Engagement. Sein Tod ist für uns ein Schlag."