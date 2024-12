Fünfte Knie-OP! DFB-Schiri Ittrich muss erneuten Rückschlag hinnehmen

"Auch als Schiedsrichter darf man Schwäche zeigen. Doch die Angst um die Karriere schwingt in solchen Wochen immer mit. Das ist belastend", sorgt sich Ittrich zudem um seine Laufbahn als Schiri für den Deutschen Fußball-Bund ( DFB ). Er blickt allerdings zugleich auch optimistisch in die Zukunft, und das mit "Freude, Spaß, Kraft, Ehrgeiz und Demut. So bin ich - auch wenn es manchmal nicht leicht ist."

In dieser schwierigen Zeit, die sein Nervenkostüm zum wiederholten Male auf die Geduldsprobe stellt, sei er jedoch nicht auf sich alleine gestellt - im Gegenteil! "Danke an alle, die mich ermuntern und für mich da sind, vor allem meine Familie, aber auch einige besondere Menschen! Ich weiß das sehr zu schätzen. Was auch in der Zukunft kommt, es geht immer weiter, auch wenn es manchmal nicht leicht ist."

Ittrich ist seit 2003 als offizieller Unparteiischer für den DFB aktiv. Im Frühjahr 2016 hatte er sein Debüt als Hauptschiedsrichter bei einer Bundesliga-Partie gefeiert, damals das Oberhaus-Duell zwischen VfL Wolfsburg und dem FC Ingolstadt 04.