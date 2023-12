Nach Gewaltvorfällen: DFB gründet AG Stadionsicherheit

Frankfurt am Main - DFB reagiert! Der Deutsche Fußball-Bund hat nach den jüngsten Gewaltvorfällen eine AG Stadionsicherheit gegründet.

Am Donnerstag verkündete der DFB, dass man ein neues Gremium zur besseren Stadionsicherheit hinsichtlich Gewaltvorfällen und Pyro gegründet hat. © Fabian Strauch/dpa

Dieses Gremium soll "zielführende Maßnahmen zur Eindämmung von Gewaltvorfällen und Pyrotechnik in den Stadien erarbeiten", hieß es in der Mitteilung nach der Sitzung des DFB-Präsidiums am Donnerstag.

Demnach setzt sich die Arbeitsgruppe aus jeweils zwei Personen des DFB-Präsidiums, der Kommission Prävention & Sicherheit & Fußballkultur, der Kommission Fans und Fankulturen, der DFB-Sportgerichtsbarkeit und des Bereichs Fanangelegenheiten (DFB, DFL) sowie je einem Klubvertreter aus Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga zusammen.

Zuletzt war es in mehreren deutschen Stadien zu Auseinandersetzungen zwischen Fans und der Polizei gekommen.