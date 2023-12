Nächste Wüsten-WM? Markus Babbel geht auf "peinlichen" DFB los!

Der frühere Europameister Markus Babbel (51) zeigt sich enttäuscht vom DFB. © Sebastian Kahnert/dpa

Zu seiner aktiven Zeit beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München war der beinharte Abwehrspieler der Albtraum eines jeden Stürmers.

Nun ist Babbel zwar im Klub der Fünfziger angelangt, doch an seiner verbalen Bissigkeit und Leidenschaft für den Fußball hat er kein Stück eingebüßt - ganz im Gegenteil, wie ein brisantes Interview mit dem "Mannheimer Morgen" beweist.

Darin moniert er insbesondere den Kurs des DFB in Bezug auf eine weitere potenzielle Wüsten-WM.

"Die deutschen Funktionäre kritisieren viel, sie jammern rum, aber sie tun nie etwas gegen die Vergabepraktiken der FIFA. Das war bei der WM in Katar so und jetzt ist es haargenau das Gleiche", redet sich der Europameister von 1996 regelrecht in Rage.

Und weiter: "Das ist peinlich. Das ärgert mich total. Ich schäme mich sogar dafür."