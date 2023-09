Reform-Wirrwarr beim DFB: Watzke-Tirade nur ahnungsloses Geschwätz?

Essen/Frankfurt am Main - Mit seiner schonungslosen Schimpftirade gegen eine Abschaffung des Leistungsprinzips im Nachwuchsbereich hatte DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke (64) vor wenigen Tagen für hitzige Diskussionen gesorgt. Allerdings offenbarten die Aussagen auch eklatante Abstimmungsprobleme in der deutschen Fußball-Spitze.

Ehemalige Nationalspieler wie Thomas Helmer (58), Dietmar Hamann (50) und Stefan Effenberg (55) pflichteten schon im Vorfeld des Rundumschlags bei, der langjährige Funktionär legte also anscheinend nur seinen Finger in die ohnehin offene Wunde.

Bei einer Rede auf dem DUP-Unternehmertag in Essen wetterte der BVB-Geschäftsführer zum Teil arg polemisch gegen eine geplante Reform , die einen Wegfall von Tabellen in den Altersklassen U6 bis U11 vorsieht.

Von einem wegfallenden Leistungsprinzip fehlt in der detaillierten Ausführung jede Spur, die Kritik von Watzke scheint also komplett an der DFB-Realität vorbeizugehen.

"In den neuen Spielformen im Kinder- und Jugendfußball wird Leistung gefordert und durch die unmittelbare Rückmeldung des Gewinnens und Verlierens gefördert", erklärte Wolf den Plan in dem Statement erneut.

Zumindest Bernd Neuendorf (62, l.), Hannes Wolf (42, M.) und Rudi Völler (63) ziehen an einem Strang. © Thomas Frey/dpa

Das wird auch in den anderen Reaktionen aus dem Dachverband auf die Rede deutlich.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf (62) zeigte sich ob der Worte seines Kollegen "überrascht". Die Reform sei "2022 nach einer mehrjährigen Pilotphase unter enger Einbeziehung der DFL vom DFB-Bundestag in Bonn einstimmig beschlossen" worden, hieß es in einer weiteren Mitteilung.

"Es gab vor der Entscheidung des Bundestages nicht einmal den Wunsch nach einer Aussprache. Wir sollten daher unsere eigenen Beschlüsse ernst nehmen und das, was viele Fachleute ausdrücklich befürworten, jetzt auch umsetzen", so Neuendorf.

Auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler (63) verteidigte die geplanten Trainings- und Wettkampfformen im Podcast "Spielmacher". Es sei kritisiert worden, "dass bei den Sechs-, Sieben-, Achtjährigen die Ergebnisse abgeschafft wurden. Aber dass dies in anderen Ländern schon seit Jahren so ist, das wusste dann wieder niemand", sagte der Ex-Stürmer.

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo (44) glaubt derweil an ein "Missverständnis" bei den Kritikern: "Die Reformen beinhalten in ganz, ganz starkem Maße, dass es ums Gewinnen und Verlieren geht. Und zwar unmittelbar, in jeder Aktion, in jedem Spiel", bekräftigte der Coach im Zuge des 2:0-Erfolgs gegen die Ukraine am Freitagabend.

Wie der ausgearbeitete Plan nicht in seiner Gänze bis zu Watzke - wohlgemerkt dem Vizepräsidenten des Verbandes - durchgedrungen sein kann, erscheint insgesamt besorgniserregender als die von ihm gefürchtete Reform.