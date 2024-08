Schafft es Ex-Aue-Spieler Kühn in die Nationalelf?

Nicolas Kühn (24) hebt ab. Der 24-Jährige startet gerade bei Celtic Glasgow durch, wurde Meister. In der neuen Saison traf er in den ersten drei Pflichtspielen dreimal und gab drei Assists. © IMAGO/Colorsport

Die Trikots von Bayern München und RB Leipzig streifte sich Kühn in der Jugend bereits über. Sein Name dürfte dennoch nicht jedem deutschen Fußball-Liebhaber geläufig sein. Er arbeitete sich in den vergangenen Jahren aber klammheimlich nach oben - und spielt in Schottland aktuell so eindrucksvoll auf, dass er sich sogar ganz selbstbewusst für das DFB-Team ins Gespräch bringt.



Für ihn sei "immer noch das klare Ziel: Ich möchte irgendwann mal in die Nationalmannschaft", sagte Kühn, nachdem er bei Celtic Glasgow endlich voll durchgestartet ist. In der Vorbereitung hatte der Angreifer einen Doppelpack gegen die Stars von Manchester City geschnürt, dazu gelangen ihm drei Tore in den ersten drei Pflichtspielen. Eine Ansage, auch an Nagelsmann.



Wie es über Umwege ins deutsche A-Team geht, hatte Robin Gosens (30) vorgemacht. Der Linksverteidiger war ohne Profierfahrung in Deutschland bei Atalanta Bergamo bis ins Nationalteam vorgedrungen. Kühn hat immerhin bereits 27 Spiele in der 2. Bundesliga für Erzgebirge Aue (2021/22) bestritten.

Seine Hoffnungen mögen zunächst ambitioniert klingen, doch er hat bereits Erfahrung im Nationaltrikot gesammelt: Von der U15 bis zur U20 lief der Stürmer für den DFB-Nachwuchs auf.

Bei Celtic schöpft der 1,74 Meter große Rechtsaußen sein Potenzial jetzt voll aus. "Ich bin einfach froh, dass es so gut klappt", sagte Kühn.