Zieht der Shootingstar der 2. Liga die Türkei dem DFB vor?

Istanbul (Türkei) - Wie stehen die Karten des DFB im Werben um einen Zweitliga-Shootingstar? Ein Bericht sorgte am Mittwoch für große Aufregung, doch eine angebliche Entscheidung für die Türkei sei noch nicht gefallen.

Küsschen für Fans und Familie: Der 18-jährige Can Uzun hat sich diese Saison beim 1. FC Nürnberg ins Rampenlicht gespielt. © Daniel Karmann/dpa

20 Spiele, elf Tore - das ist das Arbeitszeugnis vom 18-jährigen Can Uzun in seiner ersten Herrensaison. Der Youngster ist seit seinem Doppelpack am zweiten Spieltag zum Überflieger der 2. Bundesliga mutiert.

Längst haben Klub-Größen in Deutschland wie Borussia Dortmund oder Eintracht Frankfurt ihr Interesse am offensiven Mittelfeldspieler hinterlegt, der bis 2027 noch an den 1. FC Nürnberg gebunden ist und sogar noch A-Jugend spielen könnte.

Doch nicht nur auf Vereinsebene wird gepokert! Auch in Hinblick auf Uzuns Karriere in der Nationalmannschaft gibt es zwei Bewerber: Deutschland und die Türkei.

Uzun, in Regensburg geboren und mit der doppelten Staatsbürgerschaft ausgestattet, kann also wählen, für welche Nation er eines Tages auflaufen möchte. Am Mittwoch gab es große Aufregung: Wie die Istanbuler Tageszeitung Habertürk vermeldete, habe sich Uzun für das Heimatland seiner türkischen Eltern entschieden.

Diese Meldung dementierte der Youngster im Laufe des Nachmittags. Der Mittelbayrischen Zeitung sagte er jüngst: "Ich habe noch keine Entscheidung getroffen."