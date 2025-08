DFL und DFB führen Handshake-Dialog ein: Erste Trainer äußern Unmut

Rostock-Trainer Daniel Brinkmann (39) kann sich für den neu eingeführten Handshake-Dialog so gar nicht erwärmen. © Picture Point / Sven Sonntag

Treffpunkt Schiedsrichter-Kabine, 70 Minuten vor dem Anpfiff. Hier werden sich künftig Trainer, Kapitän und Schiedsrichter-Kollektiv versammeln und atmosphärisch auf die Herausforderungen der anstehenden Begegnung einstimmen.

Das Ziel: Gemecker und Anfeindungen von den Trainerbänken während der 90 Minuten und danach reduzieren, den Temperaturpegel auf ein respektvolles Miteinander regulieren. So zumindest der Plan der Verbände.

Doch noch vor dem ersten "Handshake-Dialog" überhaupt gibt es Gegenwind aus mehreren Vereinen!

Hansa Rostocks Trainer Daniel Brinkmann (39) bezog vor dem Ostderby bei Erzgebirge Aue (Sonntag, 13.30 Uhr) Position:

"Ich brauche ihn nicht. Das greift in meinen Rhythmus ein und stört meinen gewohnten Ablauf am Spieltag. Man gibt sich vor dem Spiel die Hand und schaut sich in die Augen, mir persönlich würde das so reichen."