Elfmeter-Krimi, Ultras-Boykott: Leverkusen gewinnt ersten Titel der Saison

Leverkusen - Bayer Leverkusen hat zum Start in die neue Saison den DFL-Supercup geholt. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso siegte in einer offensiv geführten Partie mit 4:3 (2:2, 1:1) nach Elfmeterschießen gegen den VfB Stuttgart . Überschattet wurde das Spiel vom Protest beider Ultra-Fanlager.

Daumen rauf für den perfekten Saisonstart: der Torschütze zum zwischenzeitlichen Ausgleich Patrik Schick reckt die Super-Cup-Trophäe mit seinen Mannschaftskollegen in die Höhe. © Bernd Thissen/dpa

Vom Start weg war es eine unterhaltsam und offensiv geprägte Partie. Leverkusens Victor Boniface (11. Spielminute) in und VfB-Akteur Enzo Milliot (15.) sorgten noch in der ersten Viertelstunde für die beiden ersten Treffer der Partie.

Dann der Schock für Leverkusen in der 36. Minute: Bayer-Neuzugang Martin Terrier sprang mit gestrecktem Bein in den Knöchel von VfB-Stürmer Ermedin Demirovic. Der Franzose musste dafür folgerichtig mit der roten Karte vom Platz.

Bis zur Pause hatte Stuttgart dann mit einem Mann mehr auf dem Feld gleich drei Aluminiumtreffer - ein weiterer Treffer wollte in der ersten Hälfte jedoch nicht mehr fallen. Dafür dann in Hälfte zwei: Nationalspieler Denis Undav erzielte in der 63. Minute das 2:1 für die Stuttgarter. Der Leverkusener Ausgleich zum 2:2 fiel kurz vor Schluss durch Patrik Schick (87. Minute). Im anschließenden Elfmeterschießen setzte sich dann Leverkusen nach Fehlschüssen der Stuttgarter Franz Krätzig und Silas durch.

Überschattet wurde das Supercup-Finale vom Fernbleiben beider Ultra-Fangruppierungen der Vereine. Hintergrund war ein stiller Protest wegen der zeitgleich zum Supercup stattfindenden ersten Runde im DFB-Pokal.

Leverkusen und Stuttgart müssen deswegen Ende August unter der Woche zu ihren Auswärtsspielen reisen. Das wollten die Fans, die sich dadurch benachteiligt fühlen, nicht protestlos hinnehmen.