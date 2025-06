Er wurde nur 18 Jahre: Fußball-Talent stirbt bei Knie-OP

Camilo Nuin (†18) ist während einer laufenden Operation ums Leben gekommen. © Screenshot/X

Das junge Fußball-Talent aus Argentinien verstarb bei einer routinemäßigen Operation im Alter von nur 18 Jahren. Das bestätigte sein Klub, der Zweitligist CA San Telmo, auf der Social-Media-Plattform X.

"Mit tiefer Trauer informieren wir Sie über den Tod von Camilo Ernesto Nuin, Spieler unserer Jugend- und Reserveabteilung, der sich heute einer Operation unterziehen musste", teilte der Verein am vergangenen Mittwoch mit und kündigte an: "Wir begleiten seine Familie, seine Freunde und seine Mannschaftskameraden in diesem schweren Moment und stehen ihnen in allen Belangen zur Verfügung."

Nuin, dem eine vielversprechende Karriere zugetraut wurde, habe sich nach Angaben mehrerer Medien wegen einer Meniskus- und Kreuzbandverletzung in seinem Knie operieren lassen müssen.

Was dabei als routinemäßiger Eingriff zur Wiederherstellung der Kniegelenkstabilität geplant war, endete mit dem Tod des linken Mittelfeldspielers, der sich 2022 dem Klub aus Buenos Aires abgeschlossen hatte.