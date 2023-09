Europa-League-Auslosung im Liveticker: Auf wen treffen die deutschen Teams?

Das Finale der Europa League wird zuerst gespielt: Am 22. Mai 2024 reisen die beiden besten Teams des Wettbewerbs in die irische Hauptstadt Dublin und bestreiten das letzte Spiel im Kampf um den Europa-Leage-Pokal in der Dublin Arena.

Die Endspiele der beiden Pokalwettbewerbe sind die ersten Partien, die an unterschiedlichen Daten stattfinden.

Die restlichen K.o.-Runden-Partien werden am 15. März erneut in Nyon ausgelost:

Auch die Auslosung für die Achtelfinals wird in Nyon durchgeführt, sie findet am Tag nach dem Rückspiel der Zwischenrunde statt.

Anders als in der Champions League findet in der Europa- und der Conference League eine Zwischenrunde statt, bevor es in die Achtelfinals geht.

Nur die acht Gruppenersten beider Wettbewerbe ziehen direkt in die Runde der letzten 16 ein. Die restlichen acht Teilnehmer werden über eine Zwischenrunde ermittelt, in der die Gruppenzweiten gegen die Gruppendritten des nächsthöheren Wettbewerbs, also die "Absteiger", um die freien Plätze spielen.

Die Auslosung für diese Zwischenrunde findet am 18. Dezember 2023 in Nyon statt, die Spiele sind folgendermaßen datiert:

Hinspiel Zwischenrunde: 15. Februar 2024

Rückspiel Zwischenrunde: 22. Februar 2024