Krachende Pyro-Show mitten in der Nacht: Fans von Europa-League-Klub heizen Gegner ein

Bodø (Norwegen) - Wenn diese Aktion mal nicht nach hinten losgeht: Die Fans des norwegischen Top-Klubs Bodø/Glimt wollten schon vor dem Europa-League -Duell mit Tottenham Hotspur am Donnerstagabend dem Gegner ordentlich einheizen. Mitten in der Nacht krachte und leuchtete es plötzlich vor dem Teamhotel der Engländer.

Die Raketen krachen vor dem Hotel in Bodø: Die Fans des Klubs heizten im Januar schon Maccabi Tel Aviv ein, jetzt Tottenham Hotspur. © IMAGO / NTB

Die Anhänger des Heimklubs hatten vor dem Rückspiel im Halbfinale mehrere Feuerwerksbatterien vor dem Eingang des "Scandic Havet" positioniert. Wie die Polizei in Norwegen am Donnerstag mitteilte, riefen Hotelangestellte mitten in der Nacht die Beamten.

Bis sie eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet, wurden vorher aber offenbar gestört, denn einige der Batterien wurden nicht angezündet. Dennoch dürfte diese Aktion einige Top-Stars wie den vom FC Bayern ausgeliehenen Mathys Tel (20) und Top-Stürmer Richarlison (27) aus dem Schlaf gerissen haben.

"Die Raketen waren bereits abgefeuert, aber einige Kisten nicht. Also haben wir sie mitgenommen, um weitere Ruhestörungen zu vermeiden", erklärte Einsatzleiterin May Wenche Hansen dem Portal "Nettavisen".

Eigentlich hätten die Engländer vorgewarnt sein müssen. Denn bereits im Januar vor dem Gruppenspiel gegen Maccabi Tel Aviv hatten die Fans vor dem Hotel der Israeli Feuerwerk gezündet. Damals gewann der Gastgeber die Partie mit 3:1.