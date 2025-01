Plötzlich brennt es lichterloh: Straßenkampf von Fußballfans vor Europa-League-Spiel!

Die Polizei stellt Waffen der gewaltsamen Auseinandersetzung sicher. © Polizia Di Stato/dpa

Schlimme Szenen in der Romer Innenstadt vergangene Nacht! Es loderte lichterloh, Bengalos, Stühle und weitere Gegenstände flogen durch die Luft.

Gegen 23 Uhr hatten Hooligans von Lazio Rom Auswärtsfans von Real Sociedad angegriffen. Diese waren bereits einen Tag vor dem Europa-League-Kracher am Donnerstagabend (Anstoß: 21 Uhr) angereist.

Die spanischen Fans probierten, sich ob des unerwarteten Angriffs schnell in Sicherheit zu bringen, wie Internet-Videos zeigen.

Nach ersten Erkenntnissen der Gazzetta dello Sport und weiteren Medien befanden sich etwa 70 Sociedad-Fans in einem Lokal in der Innenstadt der Via Leonina, als 80 Anhänger der Biancocelesti gewaltsam und hinterrücks zuschlugen.

Drei spanische Fans wurden durch Messerstiche verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, neue Meldungen sprechen sogar von neun Verletzten.

Anwohner hätten die Polizei alarmiert, die die flüchtigen Hooligans stoppen konnten. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten demnach ein kleines Arsenal an Stöcken, Messern und anderen Waffen.