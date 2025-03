Tragischer Todesfall vor Europa-League-Duell! Gästefan von Auto erfasst

Istanbul (Türkei) - Die Glasgow Rangers gastieren am Donnerstagabend zum Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Europa League bei Fenerbahce Istanbul. Überschattet wird das bevorstehende Duell in der türkischen Hauptstadt jedoch von einem tragischen Todesfall.

Betroffenheit im Lager des schottischen Top-Klubs Glasgow Rangers, der den Tod eines seiner Fans betrauert. (Symbolbild). © ANDY BUCHANAN / AFP

Wie der schottische Rekordmeister nämlich nur Stunden vor Anpfiff der heutigen Begegnung (18.45 Uhr) bekannt gab, sei einer der eigenen Fans bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

"In dieser unglaublich schwierigen Zeit sind die Gedanken aller im Klub bei ihrer Familie und ihren Freunden", gab der Verein in einer offiziellen Mitteilung bekannt - und erklärte zudem, dass man sich wegen des Vorfalls in "ständigem Kontakt mit den türkischen und britischen Behörden" befinde.

Bestürzung und Anteilnahme auch bei den Hausherren, die in einem emotionalen Statement auf der Social-Media-Plattform X sowohl den Hinterbliebenen des verstorbenen Unfallopfers als auch dem Gast in "tiefer Trauer" ihr Beileid ausgesprochen hatten.