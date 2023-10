Besonderheit bei der Heim-EM: Darauf können sich die Fans freuen

Köln - Stadionbesucher werden bei der An- und Abreise zu den Spielen der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland keine Tickets für Bus und Bahn kaufen müssen.

Philipp Lahm (39) fungiert als Turnierdirektor bei der Heim-Europameisterschaft 2024. © Arne Dedert/dpa

Über die Vereinbarung für eine 36-Stunden-Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV), die Bestandteil der Eintrittskarten des Turniers (14. Juni bis 14. Juli 2024) wird, informierten die Europäische Fußball-Union UEFA, der Deutsche Fußball-Bund und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) am Donnerstag in Köln.

"Das Thema Nachhaltigkeit steht bei der EM 2024 ganz oben auf der Agenda und setzt neue Akzente für künftige große Sportereignisse. Deutschland erwartet Millionen internationaler Gäste für ein ganz besonderes Fußballfest, das Europa und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft stärken und feiern soll", sagte Turnierchef Philipp Lahm (39).

Die Kombi-Tickets sollen jeweils von 6 Uhr am Spieltag bis 18 Uhr des Folgetages im gesamten Verkehrsverbund gültig sein, also auch über die Grenzen der jeweiligen Austragungsorte hinaus ins Umland und in die Nachbarstädte.