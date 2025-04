Mann kletterte bei der EM unters Stadiondach: Diese krasse Summe soll er jetzt zahlen

Während des EM-Spiels Deutschland gegen Dänemark war ein 21-Jähriger unter das Dach des Dortmunder Stadions geklettert. Nun soll er die Einsatzkosten zahlen. © Marcus Brandt/dpa

Insgesamt seien 108 Polizistinnen und Polizisten, darunter ein Spezialeinsatzkommando (SEK), beteiligt gewesen.

"Ein Großteil des Betrages entfällt mit 9973,00 Euro auf die Personalkosten der Einsatzkräfte", sagte ein Sprecher der Polizei Dortmund zur Deutschen Presse-Agentur. Außerdem seien Kosten für die Überprüfung und Sicherstellung des Rucksacks durch Beamte des Landeskriminalamtes NRW sowie für den Einsatz des Polizeihubschraubers entstanden.

Der junge Mann musste bislang nur einen Strafbefehl über 1050 Euro wegen Hausfriedensbruchs zahlen. Nun sollen auch die Einsatzkosten der Polizei hinzukommen, erklärte ein Polizeisprecher. Die Höhe sei vom Einzelfall abhängig.

Der Mann war beim EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Dänemark unter dem Stadiondach entdeckt worden. Laut "Spiegel" war er bereits am Vorabend hinaufgeklettert, um Fotos zu machen.

Er gehört demnach zur "Roofer"-Szene, also zu Leuten, die in waghalsige Höhen klettern. Er sei im Oktober am Ulmer Münster erwischt worden.