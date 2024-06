Deutschland steht Schotten-Invasion bevor: "Tartan Army" kommt mit 200.000 Fans

München - Eine ganze Nation steht Kopf! Anlässlich der Fußball- Europameisterschaft in Deutschland darf sich das Gastgeberland auf eine Fan-Invasion der besonderen Dimension gefasst machen. Die "Tartan Army" hat sich angekündigt, wird in Scharen zu uns kommen.

Fans der schottischen Fußball-Nationalmannschaft werden ihr Team nach vorne peitschen. © Steve Welsh/PA Wire/dpa

Das ist mal eine Ansage: Zum Start der EM werden bis zu 200.000 Fans der schottischen Nationalmannschaft in Deutschland erwartet. Erster Zwischenstopp: die bayerische Landeshauptstadt!

"Wir schätzen, dass 500.000 Fans aus Großbritannien anreisen werden und bis zu 200.000 davon könnten Schottland-Fans sein", so Mark Dittmer-Odell, Konsul seiner Majestät in München, in einem Gespräch mit der öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt "BBC".

Dort werden die "Bravehearts" (zu Deutsch: Tapfere Herzen) das erste Match des Turniers gegen die DFB-Elf bestreiten, auf die Unterstützung der eigenen Fans in der Allianz Arena angewiesen sein.

Problem: Für jedes der drei Vorrundenspiele hat der schottische Verband lediglich 10.000 Tickets seitens der UEFA bekommen. So werden weit mehr Fans anreisen, die letztlich gar nicht ins Stadion kommen werden.

Und trotzdem dürfte die Reisebereitschaft der Anhänger ungebremst bleiben.