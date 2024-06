29.06.2024 09:21 Aufwand für nichts? Stadt Köln reagiert auf diese Public-Viewing-Zahlen!

Die zusätzliche Public-Viewing-Fläche am Kölner Konrad-Adenauer-Ufer stand von Anfang an in der Kritik. Jetzt gibt die Stadt zu, die Zahlen könnten besser sein.

Köln - Das EM-Achtelfinalspiel zwischen Deutschland und Dänemark am heutigen Samstag (21 Uhr) wird auch auf der zusätzlichen Public-Viewing-Fläche am Konrad-Adenauer-Ufer zu sehen sein. Die Stadt Köln hat mittlerweile aber auch zugegeben: Ein voller Erfolg ist die Area bisher nicht! Die Stadt hofft, dass zur Partie Deutschland gegen Dänemark wieder mehr Fans am Konrad-Adenauer-Ufer Fußball schauen. © Roberto Pfeil/dpa Wie die Kölnische Rundschau berichtet, hat die Stadt von einem "enttäuschenden Ergebnis" gesprochen, was die bisherigen Besucherzahlen der Public-Viewings am Konrad-Adenauer-Ufer angeht. Waren bei der Vorrunden-Partie zwischen Schottland und der Schweiz immerhin noch rund 20.000 Fans auf der Zusatzfläche zusammengekommen, waren es beim Spiel England gegen Slowenien nur etwa 1500. Zum Vergleich: Ausgelegt ist der Bereich für 50.000 Besucher! Auch wenn bei Deutschland gegen Dänemark anzunehmen ist, dass die Zahlen wieder besser sein werden: "Wir sind mit der Situation nicht zufrieden", meint die Stadt zur bisherigen Resonanz. Denn damit überhaupt die zusätzliche Public-Viewing-Fläche zustande kommen konnte, brauchte es seitens der Stadt Köln nicht nur deutlich mehr Geld. Auch die Anwohner mussten von der Idee erstmal überzeugt werden. Anwohner von Anfang an kritisch zu Public-Viewing am Konrad-Adenauer-Ufer! Die Bewohner des Viertels hatten sich vorab über die Sperrung für den Verkehr und den Lärm beschwert. Die Stadt hatte daraufhin Info-Veranstaltungen organisiert, um die Kritiker zu beschwichtigen. Ob sich der Aufwand gelohnt hat, wird man voraussichtlich erst nach Ende des Turniers mit Sicherheit sagen können. Denn ein Erfolg in Sachen Besucherzahlen hängt ganz bestimmt auch davon ab, wie weit Deutschland bei dieser Europameisterschaft noch kommt.

