Rotes Meer in München! Fans der Dänen fluten vor Duell mit Serbien die Stadt

Rotes Meer! Dänische Fans ziehen durch die Münchner Innenstadt. Am Dienstagabend spielt ihre Nationalmannschaft in München gegen Serbien.

Wenige Stunden vor dem wichtigen Gruppenspiel ihrer Nationalmannschaft am Dienstagabend (21 Uhr in der Allianz Arena) sind laut Polizei mehr als tausend Anhänger in der Innenstadt unterwegs, die Stimmung der Fans ist dabei extrem ausgelassen.

Viele Dänen zogen am frühen Nachmittag kurz vor 13 Uhr in Rot und Weiß gekleidet mit unzähligen Fahnen, jeder Menge Konfetti und lauten Gesängen von einem Biergarten durch die Arnulfstraße in Richtung der Donnersbergerbrücke. Ziel war laut einem Polizeisprecher wohl der Hirschgarten - wo ein weiterer Biergarten zum Verweilen einlädt.



Polizisten begleiteten den Marsch und sperrten die Straße zeitweise für Autos und Trambahnen. Die Polizei riet Autofahrern, den Bereich großräumig zu umfahren. Die Beamten behielten das Geschehen dabei auch per Hubschrauber aus der Luft um Blick.