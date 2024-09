Matthäus tobt: "Betrogen worden!" Dieses Handspiel bei der EM war doch Elfmeter für Deutschland!

Rückblick: In der Verlängerung unterlief dem spanischen Verteidiger Marc Cucurella (26) ein ganz offensichtliches Handspiel im eigenen Strafraum, nachdem er einen Ball von Jamal Musiala (21) mit dem Arm stoppte. Der englische Schiedsrichter Anthony Taylor (45) gab den fälligen Strafstoß nicht. Der VAR in Person von Stuart Atwell (41) aus England und Bartosz Frankowski (37) aus Polen griff ein, doch nach Sichtung der Bilder entschieden sie: kein Elfmeter!

Lothar Matthäus (63) ist empört angesichts der neuesten Enthüllungen. © Tom Weller/dpa

In der Enthüllung des spanischen Portals heißt es aus einem internen Dokument der UEFA-Schiedsrichterkommission:

"Nach den neuesten UEFA-Richtlinien sollte ein Hand-Ball-Kontakt, der einen Torschuss stoppt, strenger bestraft werden, und in den meisten Fällen sollte ein Strafstoß verhängt werden, es sei denn, der Arm des Verteidigers ist sehr nah am Körper oder über dem Körper. In diesem Fall hat der Verteidiger den Torschuss mit seinem Arm gestoppt, der nicht sehr nah am Körper ist, was ihn größer macht, sodass ein Strafstoß hätte verhängt werden müssen", wird ausgeführt.

Direkt nach dem Spiel waren Stimmen laut geworden, nach denen ein Schiedsrichter-Obmann der UEFA die Anweisung gegeben habe, keinen Elfmeter zu pfeifen, wenn der Arm locker herunterhängt. Matthäus meint dazu: "Heute stellt sich die Frage: Gab es diese Anweisung in Wirklichkeit gar nicht?"

Er ist erbost über eine mögliche Verschleierung der Fehlentscheidung. "Dann war die angebliche Anweisung nur eine Ausrede. Eigentlich eine Frechheit, dass es jetzt zugegeben wird, was damals alle gesehen haben."

Leider kann sich die Nationalmannschaft dafür nichts mehr kaufen. Der Titeltraum platzte am Abend des 5. Juli mit dem Tor von Mikel Merino (28) in der 120. Minute der Verlängerung, Spanien wurde am Ende Europameister.